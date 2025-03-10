Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ITG RESOURCES VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp triển khai kế hoạch bán hàng quốc tế do Công ty đề ra, tích cực mở rộng thị trường

Thu thập và sắp xếp thông tin về sản phẩm, thị trường, nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh, chính sách... đồng thời định kỳ phân tích cung - cầu và tình hình kinh doanh;

Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có, tích cực tìm kiếm khách hàng tiềm năng;

Đàm phán hợp đồng với khách hàng, thúc đẩy việc ký kết và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng;

Giữ thái độ dịch vụ chuyên nghiệp với khách hàng, kịp thời xử lý khiếu nại một cách hợp lý, duy trì hình ảnh thương hiệu của Công ty;

Tham gia công tác và các khóa đào tạo nghiệp vụ ở nước ngoài.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên mới ra trường ;

Tốt nghiệp Đại học trở lên;

Giao tiếp tốt tiếng Trung (kỹ năng nghe, nói, đọc, viết);

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng phân tích giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH ITG RESOURCES VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được cử đi tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ bài bản về sản phẩm, kỹ năng kinh doanh và công tác ở nước ngoài

Hưởng lương 100% thời gian thử việc, đóng BHXH theo quy định

Thưởng lương tháng 13; thưởng các ngày Lễ Tết, trung thu

Xét tăng lương, thưởng theo năng lực và kết quả công việc hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ITG RESOURCES VIETNAM

