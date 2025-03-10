Tuyển Nhân viên kinh doanh Me Saigon Boutique Hotel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Me Saigon Boutique Hotel
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Me Saigon Boutique Hotel

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 280 Đ. Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị và thiết lập các kế hoạch tiếp thị và bán hàng, giám sát và theo dõi việc thực hiện nhằm tối đa hoá doanh thu từ hạng mục Ẩm thực theo mục tiêu chung của cả khách sạn và công ty
.- Xác định nhu cầu và mong muốn của khách hàng tại các thị trường mục tiêu.
- Thiết lập kế hoạch và mục tiêu, xây dựng chính sách bán hàng và tiếp thị để đạt được các
mục tiêu chiến lược của khách sạn và công ty, phối hợp với Ban Giám đốc.
- Thiết lập cơ sở dữ liệu về thị trường mục tiêu và nghiên cứu kế hoạch, thị phần và giá sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
- Phát triển kế hoạch khuyến mại, quảng cáo và chào hàng.- Tiến hành nghiên cứu thị trường bao gồm cung cấp thông tin chi tiết về nhu cầu thị trường, quy mô và tiềm năng tăng trưởng và mở rộng, cũng như các thị trường tiềm năng.
- Tham gia xây dựng các chính sách và chiến lược để duy trì khách hàng hiện tại và nỗ lực phát triển năng lực bán hàng.
- Tham gia đàm phán trực tiếp với khách hàng phát triển theo thị trường mục tiêu.- Phân loại khách hàng theo trọng số của từng khách hàng, quy mô và bản chất của các giao dịch, chất lượng và chất lượng sản phẩm, và phát triển các kế hoạch và chiến lược.
- Tham gia thiết lập chính sách giá và ưu đãi cho các sản phẩm và dịch vụ.
- Phối hợp với Quản lý Nhà hàng trong việc nghiên cứu các khiếu nại của khách hàng và phản hồi chúng, cũng như nắm rõ các đặc điểm và chức năng của sản phẩm để nâng cao hiệu quả chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp.
- Phối hợp với Bộ phận Kế toán trong việc theo dõi công tác thu nợ, tỷ lệ thanh toán và công nợ của từng khách hàng.- Giám sát toàn diện việc theo dõi dịch vụ sau bán hàng, liên lạc thường xuyên với khách hàng, nghiên cứu các khiếu nại và phản hồi.
- Nộp báo cáo định kỳ tháng nêu chi tiết các số liệu kinh doanh, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ, số lượng khách hàng mới, kế hoạch tháng tiếp theo cho Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh....
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý Quản lý vận hành/ Trưởng phòng Kinh doanh ở Công ty F&B
Kiến thức, hiểu biết rõ về Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh,Quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro, Quản trị truyền thông
Hiểu biết sâu sắc về Khách hàng, thị trường ngành F&B
Kỹ năng: Lập kế hoạch ngắn hạn và trung hạn, giải quyết và quản lý xung đột; lắng nghe, dẫn dắt, đào tạo đội ngũ; Đàm phán cấp cao, báo cáo, thuyết trình, lãnh đạo đội nhóm; Kỹ năng phân tích, tư duy sáng tạo

Tại Me Saigon Boutique Hotel Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) sau thời gian thử việc;
- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty (nghỉ mát, lương thưởng, lễ Tết,...);
- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo quy định công ty;
- Được tham gia đào tạo kĩ năng, nghiệp vụ
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Me Saigon Boutique Hotel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Me Saigon Boutique Hotel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 280 Đ. Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

