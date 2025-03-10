Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 117 Nguyễn Du, Bến Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Trưởng Phòng/ Phó Phòng/ BGĐ trong công tác điều hành, quản lý và phát triển các hoạt động kinh doanh.
Phân tích dữ liệu đưa ra đề xuất xây dựng hoặc đề xuất điều chỉnh các chính sách kinh doanh cho các nhóm kinh doanh; phân bổ, theo dõi, nghiệm thu các chỉ tiêu kinh doanh cho các nhóm kinh doanh;
Hỗ trợ đề xuất xây dựng KPI và chiến lược phát triển doanh số: đề ra chiến thuật kinh doanh phù hợp với ngân sách; đề xuất và triển khai các chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn; hỗ trợ hướng dẫn đội nhóm triển khai các chương trình thúc đẩy bán theo từng thời kỳ.
Đầu mối tiếp nhận thông tin; hỗ trợ các Bộ phận kinh doanh, Quan hệ đối tác các công việc liên quan đến việc tổng hợp thông tin và phân bổ đến đầu mối phụ trách;
Hỗ trợ xử lý tổng hợp các báo cáo theo định kỳ, báo cáo kinh doanh theo từng nhóm/ kênh bán, báo cáo tiến độ mở mới, doanh số, sản lượng, hiệu quả hoạt động nhằm đảm bảo tính chính xác cho các nhóm kinh doanh.
Tổng hợp thông tin các chính sách hiện hành theo từng nhóm ngành nghề và dịch vụ khác nhau để đưa ra nhận định và đề xuất phương án áp dụng.
Phụ trách quản lý nghiệm thu và tính thưởng cho các nhóm kinh doanh hàng tháng, hàng quý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Kỹ năng:
+ Giao tiếp, thuyết trình tốt.
+ Kỹ năng tư duy, nghiên cứu, phân tích & giải quyết vấn đề.
+ Kỹ năng làm việc nhóm tốt, truyền đạt thông tin
+ Kỹ năng quản lý thời gian, lên kế hoạch chi tiết
+ Kỹ năng tiếp cận và cập nhật thông tin, công nghệ mới
Kiến thức chung:
+ Có kiến thức về fintech trong ngành thanh toán và các ngành liên quan
+ Các phương thức hỗ trợ cho các cấp quản lý
+ Các phương thức truyền đạt thông tin chuẩn xác và hiệu quả
Kiến thức chuyên môn:
+ Các kiến thức về đánh giá dự án, đọc hiểu các chỉ số kinh doanh
+ Các kiến thức xác định mục tiêu, lập kế hoạch, nghiên cứu và phân tích dữ liệu
+ Các phương thức tiếp cận và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau
+ Khả năng tạo các kết nối giữa các bên liên quan để phục vụ cho công việc, dự án
Trung thực, liêm chính, bảo mật trong công việc
Chủ động, quyết liệt và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao
Cẩn thận, mong muốn gắn bó lâu dài

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm;
Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty);
Hỗ trợ ăn sáng miễn phí;
Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày;
Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ;
Quà tặng các ngày lễ trong năm.
2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành;
Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
3. Môi trường làm việc hiện đại:
Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại;
Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech;
Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)
4. Phát triển nghề nghiệp:
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn;
Làm việc cùng đội ngũ hơn 1800 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ;
Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực;
Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường.
5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...
Các câu lạc bộ:
CLB Cầu lông
CLB Bóng đá
CLB Yoga
CLB Điền kinh
CLB Bơi
Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

