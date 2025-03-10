Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Tại TP Hồ Chí Minh-Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 157, Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7,Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý cửa hàng trên Shopee và Lazada:

Lên Plan chiến lược từng tháng

Đăng sản phẩm mới, cập nhật giá cả và mô tả sản phẩm

Thay banner và cover ảnh sản phẩm theo các chiến dịch

Tạo và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên Shopee và Lazada để tăng hiệu suất bán hàng và tăng nhận thức thương hiệu.

Theo dõi và đánh giá hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo, tối ưu hóa các chiến lược quảng cáo để đảm bảo đạt được KPIs.

Đăng ký và tham gia các chương trình khuyến mãi và sự kiện của Shopee, Lazada để tăng khả năng tiếp cận và tăng doanh số bán hàng.

Chạy quảng cáo và tối ưu quảng cáo

Chăm sóc và trả lời khách hàng

Theo dõi và phối hợp với bộ phận kho để xử lý đơn hàng

Livestream và quản lý các bạn Livestream

Làm báo cáotheo tuần

Quản lý vận hành Tiktokshop:

Hiểu rõ về cơ chế vận hành Tiktokshop

Lên Plan hàng tháng

Đăng ký các chương trình ngày Camp

Đăng sản phẩm, cập nhật giá sản phẩm

Thay banner, cover ảnh sản phẩm theo các chiến dịch

Livestream và quản lý và hỗ trợ các bạn live

Chạy quảng cáo và tối ưu chi phí chạy quảng cáo

Lên content làm Video Shopping

Booking KOL/KOC và lên kịch bản cho livestream

Lập báo cáo theo từng tuần

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KINH NGHIỆM: Tối thiểu trên1 năm

Có kinh nghiệm làm việc trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee và Lazada trên 1 năm

KIẾNTHỨC:

Có kiến thức vững về cách hoạt động của Tiktok và khả năng tạo ra nội dung hấp dẫn là một lợi thế.

KỸNĂNG:

Kỹ năng làm việc độc lập tốt và khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Sẵn sàng làm việc linh hoạt và thích thách thức trong môi trường làm việc đa nhiệm.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm tốt.

Thái độ, tư duy tích cực

Chịu khó học hỏi và cập nhật xu hướng

Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn

Tại Chi Nhánh Tại TP Hồ Chí Minh-Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Thời giờ làm việc:Từ thứ 2 đến thứ 7,48 giờ/tuần (sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h đến 17h)

Thu nhập: Từ 8.000.000đ – 9.000.000đ (dựa trên năng lực) + thưởng doanh thu

Thời gian thử việc 2 tháng (chính sách lương thử việc theo quy định của Cty)

Được cấp phát những dụng cụ:Cần thiết theo yêu cầu công việc

Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử và tiếp thị số.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại TP Hồ Chí Minh-Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin