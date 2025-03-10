Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Mistine Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 58 Dường S5, Phường Tây Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và vận hành các kênh bán hàng trực tuyến của công ty trên các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiktokshop,Tiki...)

Xây dựng và triển khai các chiến lược marketing, quảng bá sản phẩm trên các kênh trực tuyến để tăng doanh số và nhận diện thương hiệu.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng người tiêu dùng để đưa ra các đề xuất cải tiến và phát triển kênh bán hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (marketing, kho vận, chăm sóc khách hàng,...) để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra hiệu quả.

Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênh bán hàng, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp tối ưu.

Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm, hình ảnh, giá cả trên các kênh bán hàng.

Xử lý đơn hàng, theo dõi quá trình giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các sàn TMĐT lớn.

Hiểu biết sâu về các kênh bán hàng trực tuyến, các công cụ marketing online và các phương pháp quảng bá sản phẩm trên internet.

Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chiến lược marketing, quảng bá sản phẩm trên các kênh trực tuyến.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động và đưa ra các đề xuất cải tiến.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực cao và có tinh thần trách nhiệm.

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng và các phần mềm liên quan đến thương mại điện tử.

Tại Công ty TNHH Mistine Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thương lượng tự đề xuất , phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Hoa hồng doanh số.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN,...).

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 và các khoản phụ cấp khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mistine Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin