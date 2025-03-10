Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- T5

- 14, Khu Mahattan, Vinhomes Grand Park, Long Thạnh Mỹ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc liên hệ giới thiệu khách hàng về cty
Tư vấn và tiếp nhận thông tin từ khách hàng
Báo cáo công việc hằng ngày cho quản lý trực tiếp
Tìm kiếm tư liệu và ngành nghề liên quan thực tập

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có xe máy đi lại
Là sinh viên năm 4 đã xong các môn học đáp ứng tối thiểu 5 ngày đi làm trong tuần
kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN Thì Được Hưởng Những Gì

hỗ trợ ứng viên thực tập - phụ túc xăng xe đi lại
hỗ trợ cơm trưa văn phòng
bổ sung kiến thức ngành - ký duyệt thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 29 Đường số 29, Thuộc Dự án KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

