Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX-TM-DV Hoa Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 107/6/20 đường 38, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp quản và chăm sóc bán hàng các thị trường được bàn giao; Tiếp tục tìm kiếm các khách hàng mới để hoàn thành các chỉ tiêu.

- Tư vấn, chăm sóc và giải quyết các yêu cầu của khách hàng trên data sẵn có và data mới từ Marketing.

- Đàm phán với khách hàng các vấn đề thanh toán, giá cả, chốt đơn hàng và thời gian giao hàng.

- Chuyển các thông tin chốt đơn hàng cho bộ phận Sale Admin để làm phiếu giao hàng.

- Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ, đối chiếu công nợ đối với khách do mình quản lý. - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

- Thị trường: Các quận ở TP.HCM (Quận nào cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nữ, tuổi từ 20 – 38

2. Tốt nghiệp từ Trung học PT trở lên.

3. Chịu khó , năng động, nhiệt tình.

4. Khả năng học hỏi, trung thực và có tâm với nghề.

5. Tính ổn định cao, tinh thần làm việc nghiêm túc.

Tại Công ty TNHH SX-TM-DV Hoa Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 10 triệu + hoa hồng

- Được đào tạo về chuyên ngành dầu nhớt + quản lý hỗ trợ sale

- Tham gia BHXH và du lịch hàng năm

- Thưởng tháng 13++

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX-TM-DV Hoa Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin