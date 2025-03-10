Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 64 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và phát triển mạng lưới Nhà phân phối và Đại lý, bao gồm cả khách hàng dự án theo yêu cầu.

Tạo dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Thường xuyên đi thị trường để tìm kiếm và khai thác cơ hội kinh doanh mới.

Quản lý, chăm sóc và phát triển nhóm khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Khai thác và phát triển các dự án mới trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đặc biệt là sản phẩm điện như cáp điện, đèn chiếu sáng và phụ kiện.

Thực hiện các báo cáo đầy đủ và kịp thời theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kinh doanh, Thương mại, Marketing, Xây dựng hoặc lĩnh vực liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đặc biệt là các sản phẩm điện như cáp điện, đèn chiếu sáng và phụ kiện.

Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Linh hoạt, nhạy bén và chịu được áp lực công việc.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tiếng Anh giao tiếp tốt và có khả năng đọc hiểu hợp đồng bằng tiếng Anh.

Tại Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và xét tăng lương hàng năm.

Thưởng doanh số bán hàng.

Chế độ phép năm theo quy định.

Tham gia BHXH, Bảo hiểm sức khỏe, BH tai nạn 24/24 (đóng từ giai đoạn thử việc)

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Quà công ty/ công đoàn các dịp lễ/ Tết.

Được đào tạo để phát triển cơ hội nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin