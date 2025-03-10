Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIGROUP HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm được nhiều khách hàng mới, khách hàng có nhu cầu về sản phẩm/dịch vụ củaCông ty, phát triển cơ hội kinh doanh mới đảm bảo chỉ tiêu và tăng doanh số (lĩnh vực Dược, y tế)

Đưa ra chiến lược marketing cho khách hàng và nắm bắt tình hình hoạt động của khách hàng.

Giải quyết vấn đề xảy ra trong quá trình tìm kiếm và đàm phán ký hợp đồng với khách hàng. Thiết lập và duy trì mối quan hệ bền vững và lâu dài với khách hàng.

Làm việc với các bộ phận khác để thực hiện dự án. Báo cáo tiến độ thực hiện công việc, các hoạt động mới cho các bên có liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan khác.

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng đàm phám, thương lượng, thuyết phục

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc

Kỹ năng cần có:

Communication - Kỹ năng giao tiếp.

Intelligence & Coachable - Thông minh và học hỏi nhanh.

Negotiation - Kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

Objection Handling - Kỹ năng xử lý objection.

Networking - Kỹ năng xây dựng mối quan hệ.

Detail Oriented - Tỉ mỉ và chỉn chu.

Tại CÔNG TY TNHH MEDIGROUP HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : (thỏa thuận khi PV) + hoa hồng/KPIs

Được làm việc trong môi trường đa quốc gia.

Cơ hội được đào tạo và phát triển bản thân trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN,...).

Cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty.

Xét nâng lương theo quy định của công ty

