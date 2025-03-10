Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH JVA TP. HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 153 Nguyễn Tất Thành, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh bán hàng online & offline.

- Tham gia các hoạt động hội nhóm ô tô offline, CLB và các sự kiện về ô tô.

- Biết cách phát triển thương hiệu cá nhân để bán hàng qua các kênh Tik Tok, Youtube, Facebook, Instagram là một lợi thế.

- Giới thiệu các Chương trình khuyến mãi trong tháng và các gói hỗ trợ tài chính của các ngân hàng liên kết.

- Đàm phán, chốt hợp đồng và hoàn tất các thủ tục giao xe cho khách hàng.

- Theo dõi và cung cấp thông tin cần thiết cho khách hàng tiềm năng. Tham khảo phương án chốt hợp đồng cùng đội nhóm hoặc Trưởng phòng kinh doanh.

- Chăm sóc khách sau bán hàng và mời khách hàng tham dự các chương trình sự kiện của Công ty.

- Báo cáo khách hàng tiềm năng và Khách hàng Leads (nếu có) mỗi cuối ngày theo quy định.

- Lập kế hoạch tuần và tháng để hoàn thành chỉ tiêu cá nhân mỗi tháng.

- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học.

- Có Bằng lái xe B2.

- Ngoại hình dễ nhìn, thái độ chuyên nghiệp.

- Có kinh nghiệm bán hàng bằng cách đặt câu hỏi, tiếp cận và phân tích nhu cầu của khách hàng tiềm năng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục Khách hàng.

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, sẵn sàng đi công tác & làm thêm giờ.

- Có khả năng làm việc đôc lập, Có tinh thần làm việc Nhóm, thái độ cầu thị và năng lượng tích cực.

- Nhiệt tình, năng động và trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH JVA TP. HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, lương thoả thuận

- Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc

- Chế độ hiếu hỷ, sinh nhật, liên hoan theo cơ chế công ty

- Tham gia du lịch, nghỉ mát hàng năm

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến, cơ hội tăng lương

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... và tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JVA TP. HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.