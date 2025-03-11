Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM DV Khuôn Máy Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 54 An Dương Vương, phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin mua hàng từ khách hàng, tư vấn và báo giá thiết bị máy, vật tư phụ tùng cho khách hàng.

- Soạn thảo hợp đồng mua bán, theo dõi hợp đồng bán hàng, đơn hàng đã xuất bán. Liên hệ khách thu tiền để xuất hóa đơn.

- Theo dõi tạm ứng, thông báo đơn hàng, theo dõi lịch giao hàng.

- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng

- Tiếp nhận thông tin phản ánh của khách hàng. Kết nối thông tin khách hàng qua kỹ thuật phụ trách công trình, giải quyết các vần đề phát sinh, báo cáo kết quả khi có yêu cầu.

- Điều phối kỹ thuật, theo dõi tiến độ làm việc và báo cáo kết quả khi có yêu cầu.

- Liên hệ xe giao máy, sắp xếp kỹ thuật lắp máy và vận hành.

- Tiếp nhận và trả lời các email của khách hàng phản ánh về sản phẩm, kỹ thuật…

- Theo dõi công nợ phải thu của khách trong nước, xuất và gửi hóa đơn GTGT.

- Các công việc khác khi có yêu cầu

- Chi tiết trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Kỹ năng giao tiếp, quản lý, tổ chức công việc, năng động, ham học hỏi

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing và các chuyên ngành liên quan.

- Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp

Tại Công ty TNHH SX TM DV Khuôn Máy Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản Thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp + % hoa hồng

- Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép theo quy định nhà nước.

- Lương tháng 13 theo quy định Công ty

- Các chế độ phúc lợi khác như: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,…

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM DV Khuôn Máy Việt

