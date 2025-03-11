Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 331/7/20 Phan Huy Ích, Phường 14,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kế hoạch tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng
- Bóc tách khối lượng với kỹ thuật và Báo giá
- Triển khai thực hiện hợp đồng, phối hợp với các bộ phận khác để triển khai
- Theo dõi tiến độ và thu đòi công nợ
- Chăm sóc khách hàng, quản trị dữ liệu khách hàng
- Các công việc khác cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ trên 23 tuổi
- Vi tính cơ bản (Word, Excel...)
- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên với vị trí nhân viên kinh doanh
- Giao tiếp linh hoạt, nắm bắt tâm lý KH, đàm phán thuyết phục...
- Trung thực, nhiệt tình, chủ động.
- Trình Độ Học Vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học. Chấp nhận sinh viên mới ra trường nếu đam mê kinh doanh và phát triển thị trường.
- Vi tính cơ bản (Word, Excel...)
- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên với vị trí nhân viên kinh doanh
- Giao tiếp linh hoạt, nắm bắt tâm lý KH, đàm phán thuyết phục...
- Trung thực, nhiệt tình, chủ động.
- Trình Độ Học Vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học. Chấp nhận sinh viên mới ra trường nếu đam mê kinh doanh và phát triển thị trường.
Tại Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương + thưởng: 10tr – 25tr
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
- Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Lương cứng + Thưởng DT+ Thưởng KPIs CSKH+ Thưởng công nợ + Thưởng sản phẩm-->Mức thu nhập: từ 10 triệu đến 25.000.000 tùy thuộc năng lực của bạn.
- Điều chỉnh KPIs từ 1-2 lần / năm tùy theo sự biến động thị trường giá cả, sự phát triển vượt bậc của bản thân.
- Thưởng lương tháng 13, thưởng tết âm lịch, tết dương lịch, thưởng doanh số hàng tháng, đặc biệt thưởng nóng khi có thành tích tốt.
- Áp dụng đầy đủ các chế độ dành cho gười lao động theo như quy định của pháp luật hiện hành. (BHXH, BHYT,…).
- Được nghỉ ngày chủ nhật và các ngày lễ, phép theo quy định.
- Được tham gia các chuyến du lịch do công ty tổ chức (1 lần/năm tùy vào hoạt động kinh doanh của Công ty).
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
- Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Lương cứng + Thưởng DT+ Thưởng KPIs CSKH+ Thưởng công nợ + Thưởng sản phẩm-->Mức thu nhập: từ 10 triệu đến 25.000.000 tùy thuộc năng lực của bạn.
- Điều chỉnh KPIs từ 1-2 lần / năm tùy theo sự biến động thị trường giá cả, sự phát triển vượt bậc của bản thân.
- Thưởng lương tháng 13, thưởng tết âm lịch, tết dương lịch, thưởng doanh số hàng tháng, đặc biệt thưởng nóng khi có thành tích tốt.
- Áp dụng đầy đủ các chế độ dành cho gười lao động theo như quy định của pháp luật hiện hành. (BHXH, BHYT,…).
- Được nghỉ ngày chủ nhật và các ngày lễ, phép theo quy định.
- Được tham gia các chuyến du lịch do công ty tổ chức (1 lần/năm tùy vào hoạt động kinh doanh của Công ty).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình Dương Miền Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI