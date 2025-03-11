Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 8, Giầy Việt Plaza, Số 180 - 182 Lý Chính Thắng, Phường 9,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng doanh nghiệp mới

Tư vấn giải pháp sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng

Trình bày và demo sản phẩm, đặc biệt với các tài liệu và sản phẩm quốc tế

Đàm phán, thương lượng, và chốt hợp đồng

Theo dõi và điều phối tiến độ dự án từ khi ký hợp đồng đến khi bàn giao

Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ thầu cho các dự án lớn

Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng doanh nghiệp, đảm bảo sự hài lòng

Cập nhật xu hướng thị trường và các giải pháp mới trong ngành để đáp ứng nhu cầu khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Cẩn thận, tỉ mỉ, thích chinh phục mục tiêu doanh số cao

Từ 02 năm kinh nghiệm kinh doanh B2B, ưu tiên ngành nội thất, xây dựng hoặc vật liệu cao cấp

Hiểu biết về quy trình mua hàng, đấu thầu và triển khai dự án cho khách hàng doanh nghiệp

Tiếng Anh tốt

Thường xuyên gặp khách hàng, đi công trình, hoặc tham gia các buổi demo sản phẩm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 9.000.000đ + thưởng theo doanh số (dựa trên KPI rõ ràng, minh bạch)

Công tác nước ngoài

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, tháng 13,…

Team Building hàng năm

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Môi trường làm việc hiện đại: Văn phòng tiện nghi, trẻ trung, cơ hội tiếp cận các dự án lớn và khách hàng tầm cỡ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND

