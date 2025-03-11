Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 8, Giầy Việt Plaza, Số 180
- 182 Lý Chính Thắng, Phường 9,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng doanh nghiệp mới
Tư vấn giải pháp sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng
Trình bày và demo sản phẩm, đặc biệt với các tài liệu và sản phẩm quốc tế
Đàm phán, thương lượng, và chốt hợp đồng
Theo dõi và điều phối tiến độ dự án từ khi ký hợp đồng đến khi bàn giao
Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ thầu cho các dự án lớn
Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng doanh nghiệp, đảm bảo sự hài lòng
Cập nhật xu hướng thị trường và các giải pháp mới trong ngành để đáp ứng nhu cầu khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 02 năm kinh nghiệm kinh doanh B2B, ưu tiên ngành nội thất, xây dựng hoặc vật liệu cao cấp
Hiểu biết về quy trình mua hàng, đấu thầu và triển khai dự án cho khách hàng doanh nghiệp
Tiếng Anh tốt
Thường xuyên gặp khách hàng, đi công trình, hoặc tham gia các buổi demo sản phẩm
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND Thì Được Hưởng Những Gì
Công tác nước ngoài
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, tháng 13,…
Team Building hàng năm
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc hiện đại: Văn phòng tiện nghi, trẻ trung, cơ hội tiếp cận các dự án lớn và khách hàng tầm cỡ
