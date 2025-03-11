Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: tầng 5, số 37/2/6 đường số 12, khu phố 3, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (Quận 2 cũ)., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường và sản phẩm tại Anh, Mỹ, EU trên sàn ETSY.

Quản lý gian hàng và phụ trách tối ưu mô tả sản phẩm, keyword.

Theo dõi bán hàng và phụ trách chăm sóc khách hàng.

Phân tích và báo cáo kết quả công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học khối ngành Kinh tế, Marketing, hoặc chuyên ngành liên quan;

Chủ động, ham học hỏi, tư duy logic.

Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý gian hàng và bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Tiếng Anh trình độ khá, TOEIC >600.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Trực tiếp:

Lương: Thỏa thuận + hoa hồng theo quý.

Lương tháng 13 + Thưởng thâm niên;

BHXH theo luật lao động;

Review lương 01 lần/năm;

Phụ cấp đặc biệt: Phụ cấp tiếp khách, phụ cấp thuê nhà,...

2. Gián tiếp:

Hỗ trợ thiết bị: Được cấp máy tính trong quá trình làm việc;

Nghỉ phép năm, nghỉ sinh nhật hưởng nguyên lương;

Du lịch hàng năm;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Quà sinh nhật, quà tết, quà các ngày đặc biệt, quà cưới.

Trà, cà phê tại văn phòng miễn phí.

Văn phòng làm việc ngay trung tâm, thuận tiện đi lại, xanh, sạch, đẹp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin