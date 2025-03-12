Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tuấn Vũ Equipment Rental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Tuấn Vũ Equipment Rental
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty TNHH Tuấn Vũ Equipment Rental

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tuấn Vũ Equipment Rental

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 166/80 Thích Quảng Đức, Phường 4,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng
• Tìm kiếm, thu thập nguồn khách hàng tiềm năng
• Tích cực liên hệ và kết nối với khách hàng tiềm năng để giới thiệu các sản phẩm/ dịch vụ của công ty.
• Thực hiện quy trình ký kết hợp đồng với những khách hàng đã đồng ý mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp.
Chăm sóc khách hàng
• Chủ động liên hệ với khách hàng đang sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp để ghi nhận phản hồi của họ, tạo mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
• Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kịp thời những khiếu nại, yêu cầu từ phía khách hàng.
• Chăm sóc khách hàng trung thành nhằm duy trì lâu dài việc cung cấp dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệp tối thiểu 01 năm làm NVKD
• Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết hoặc nền tảng về kỹ thuật thiết bị, làm phim, TVC, quảng cáo
• Có khả năng đàm phán và thương lượng.
• Năng động, nhiệt tình, cầu tiến.
• Không tốn chi phí tìm kiếm khách hàng, chủ yếu là nhanh nhẹn tự chủ động trong công việc và biết sắp xếp thời gian xử lý công việc

Tại Công Ty TNHH Tuấn Vũ Equipment Rental Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức thu nhập 10 triệu. Hoa hồng 2-3%. Tháng từ 18-25 Triệu
• Thưởng tháng, quý, năm
• Đóng BHXH theo quy định của NN
• Flexible Working day
• Hỗ trợ laptop làm việc + Phone
• Làm việc giờ hành chính, nghỉ T7 - CN
• Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng và khẳng định được các năng lực, giá trị của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tuấn Vũ Equipment Rental

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tuấn Vũ Equipment Rental

Công Ty TNHH Tuấn Vũ Equipment Rental

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 166/80 Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

