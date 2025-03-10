Tuyển Nhân viên kinh doanh NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH SÀI GÒN

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH SÀI GÒN

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 407 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM., Quận 10

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng theo phân bổ điểm bán tại TP.HCM
Làm việc đội nhóm theo tinh thần tập thể phấn đấu
Tham gia các hoạt động bán hàng trực tiếp của ngân hàng tạo ra có sẵn
Đưa sản phẩm Thẻ tín dụng đến khách hàng thay thế chi tiêu tiền mặt.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành có liên quan như kinh tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
Mới ra trường sẽ được đào tạo miễn phí
Yêu thích công việc bán hàng, Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán tốt, tác phong chuyên nghiệp
Ngoại hình ưa nhìn, chăm chỉ, chịu khó
Từng làm ngân hàng mảng tín chấp và thẻ tín dụng là lợi thế

Lương cứng 8.5tr - 18tr ( thử việc lương 100%)
Kí hợp đồng trực tiếp với VPbank
Hoa hồng không giới hạn, phụ cấp, Thưởng sinh nhật, Lễ, tết + Lương tháng 13, Thưởng thành tích cuối năm.
Chính sách hoa hồng cho khách hàng giới thiệu khách hàng hấp dẫn
Chế độ phép năm và chế độ theo bộ luật lao động, BHXH,BHYT,...
Được đào tạo, đồng phục, nghỉ mát hằng năm....
Lộ trình thăng tiến 6 tháng/1 lần, tăng lương định kì theo thành tích.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH SÀI GÒN

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH SÀI GÒN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà số, 407 Đ. Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

