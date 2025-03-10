Tuyển Nhân viên kinh doanh NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH SÀI GÒN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 407 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM., Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng theo phân bổ điểm bán tại TP.HCM
Làm việc đội nhóm theo tinh thần tập thể phấn đấu
Tham gia các hoạt động bán hàng trực tiếp của ngân hàng tạo ra có sẵn
Đưa sản phẩm Thẻ tín dụng đến khách hàng thay thế chi tiêu tiền mặt.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành có liên quan như kinh tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
Mới ra trường sẽ được đào tạo miễn phí
Yêu thích công việc bán hàng, Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán tốt, tác phong chuyên nghiệp
Ngoại hình ưa nhìn, chăm chỉ, chịu khó
Từng làm ngân hàng mảng tín chấp và thẻ tín dụng là lợi thế
Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8.5tr - 18tr ( thử việc lương 100%)
Kí hợp đồng trực tiếp với VPbank
Hoa hồng không giới hạn, phụ cấp, Thưởng sinh nhật, Lễ, tết + Lương tháng 13, Thưởng thành tích cuối năm.
Chính sách hoa hồng cho khách hàng giới thiệu khách hàng hấp dẫn
Chế độ phép năm và chế độ theo bộ luật lao động, BHXH,BHYT,...
Được đào tạo, đồng phục, nghỉ mát hằng năm....
Lộ trình thăng tiến 6 tháng/1 lần, tăng lương định kì theo thành tích.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
