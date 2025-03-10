Tuyển Nhân viên kinh doanh NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 407 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM., Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng theo phân bổ điểm bán tại TP.HCM

Làm việc đội nhóm theo tinh thần tập thể phấn đấu

Tham gia các hoạt động bán hàng trực tiếp của ngân hàng tạo ra có sẵn

Đưa sản phẩm Thẻ tín dụng đến khách hàng thay thế chi tiêu tiền mặt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành có liên quan như kinh tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

Mới ra trường sẽ được đào tạo miễn phí

Yêu thích công việc bán hàng, Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán tốt, tác phong chuyên nghiệp

Ngoại hình ưa nhìn, chăm chỉ, chịu khó

Từng làm ngân hàng mảng tín chấp và thẻ tín dụng là lợi thế

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.5tr - 18tr ( thử việc lương 100%)

Kí hợp đồng trực tiếp với VPbank

Hoa hồng không giới hạn, phụ cấp, Thưởng sinh nhật, Lễ, tết + Lương tháng 13, Thưởng thành tích cuối năm.

Chính sách hoa hồng cho khách hàng giới thiệu khách hàng hấp dẫn

Chế độ phép năm và chế độ theo bộ luật lao động, BHXH,BHYT,...

Được đào tạo, đồng phục, nghỉ mát hằng năm....

Lộ trình thăng tiến 6 tháng/1 lần, tăng lương định kì theo thành tích.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH SÀI GÒN

