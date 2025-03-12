Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tea Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 31 Đường T6 VinHomes Grand Park, Quận Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh thu.

Thực hiện các công việc chăm sóc khách hàng, hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ bán hàng Tikpii & Nhà Phát Triển Sản Phẩm Tea Land

Báo cáo kết quả công việc và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Xây dựng thương hiệu cá nhân song hành với hình ảnh thương hiệu của công ty, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 đang trong kì thực tập hoặc chờ lấy bằng.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục và đàm phán hiệu quả.

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Năng động, nhiệt huyết, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office.

Tại Công Ty Cổ Phần Tea Land Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ chi phí thực tập.

Được hỗ trợ mộc dấu thực tập.

Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng bán hàng và các khóa học phát triển nghề nghiệp.

Hoa hồng theo doanh số hấp dẫn, rõ ràng, không giới hạn.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp bền vững.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Địa điểm làm việc: 31 Đường T6 VinHomes Grand Park, Quận Thủ Đức

Thời gian làm việc: T2 – T7 (từ 08:30 đến 17:30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tea Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin