Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỒNG QUÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 389/11 Tỉnh Lộ 10, P.An Lạc A,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Báo giá bán hàng, thương lượng với KH về số lượng, chốt đơn hàng, in hóa đơn bán hàng;

- Theo dõi, thu hồi công nợ hàng đã bán;

- In báo cáo công nợ gửi KH khi có yêu cầu;

- Quản lý thẻ kho xuất – nhập – tồn hàng ngày. Cuối tuần, tháng kiểm kho;

- Tìm kiếm, phát triển KH trong data có sẵn;

- Theo dõi các đơn hàng được giao trong ngày, giải quyết các vấn đề phát sinh;

- Lập và gửi Trưởng phòng KH báo cáo ngày, tuần, tháng;

- Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp;

- Sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Có kỹ năng bán hàng, giao tiếp đàm phán, thuyết phục KH;

- Làm việc độc lập; Linh hoạt, nhanh nhẹn và khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh;

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

Tại CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỒNG QUÝ Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: Thương lượng, hoa hồng

• Chế độ đãi ngộ: BHXH, BHYT, BHTN...Thưởng Lễ, Tết

• Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, làm việc nhóm và học hỏi kiến thức.

• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỒNG QUÝ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin