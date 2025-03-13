Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Đông Nam Á (Seatech) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và duy trì quan hệ với các Khách hàng hiện có của công ty để cập nhật các thông tin, các nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực Công nghệ.

- Giới thiệu , tư vấn cho khách hàng về các giải pháp công nghệ của Công ty và các sản phẩm dịch vụ trên thị trường.

- Tham gia phát triển, mở rộng các khách hàng mới theo định hướng phát triển của công ty.

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình Kinh doanh sản phẩm , dịch vụ.

- Tham gia thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng và hỗ trợ quá trình nghiệm thu dự án.

- Hỗ trợ bộ kỹ thuật trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện các dự án/ hợp đồng sau khi ký kết với khách hàng

- Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác, các hãng công nghệ liên kết của công ty (IBM, RedHat...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh/ Ngoại thương/ Ngoại ngữ hoặc Công nghệ thông tin v.v...

- Chủ động, sáng tạo trong công việc.

- Ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt.

- Đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự trong lĩnh vực Công nghệ thông tin là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Đông Nam Á (Seatech) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định, theo thỏa thuận (lương cố định/lương theo hiệu suất kinh doanh), tương xứng với năng lực và đóng góp.

- Thưởng theo kết quả hiệu suất kinh doanh, thưởng lễ Tết theo quy định của công ty v.v..

- Môi trường trẻ trung, năng động, điều kiện làm việc hiện đại, văn minh.

- Tham gia teambuilding, du lịch, Tiệc sinh nhật công ty, Tiệc tổng kết năm, sinh nhật hàng tháng v.v.. và nhiều sự kiện khác trong năm.

- Cơ hội để phát triển nghề nghiệp, trở thành thành viên quan trọng việc phát triển các hướng kinh doanh mới.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành và các chính sách đãi ngộ tốt.

- Được mua gói bảo hiểm sức khỏe Seatech Healthcare với mức bảo lãnh viện phí nội và ngoại trú lên đến 180tr/năm, an tâm khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Đông Nam Á (Seatech)

