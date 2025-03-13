Tuyển Nhân viên kinh doanh CTY TNHH GORIENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 526, Đ. Liên Phường, P. Phú Hữu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng

Tư vấn phương án sử dụng sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tài chính của khách hàng

Thực hiện chức năng tư vấn, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của khách hàng

Cập nhật thông tin sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi để tư vấn cho khách hàng

Báo cáo kết quả bán hàng, phân tích thị trường và đề xuất giải pháp cải thiện doanh số

Các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học

Đam mê kinh doanh, không ngại di chuyển, thích công việc tiếp xúc với khách hàng

Có khả năng phát triển mối quan hệ với khách hàng, đàm phán hợp đồng và chốt giao dịch.

Thành thạo các phần mềm văn phòng

Ngoại hình sáng, tự tin trong giao tiếp, có trách nhiệm với công việc

Ưu tiên có kinh nghiệm sales B2B từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, kính áp tròng

Tại CTY TNHH GORIENTAL Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH GORIENTAL

