Tuyển Nhân viên kinh doanh CTY TNHH GORIENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CTY TNHH GORIENTAL
- Hồ Chí Minh:
- 526, Đ. Liên Phường, P. Phú Hữu,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng
Tư vấn phương án sử dụng sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tài chính của khách hàng
Thực hiện chức năng tư vấn, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của khách hàng
Cập nhật thông tin sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi để tư vấn cho khách hàng
Báo cáo kết quả bán hàng, phân tích thị trường và đề xuất giải pháp cải thiện doanh số
Các công việc khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê kinh doanh, không ngại di chuyển, thích công việc tiếp xúc với khách hàng
Có khả năng phát triển mối quan hệ với khách hàng, đàm phán hợp đồng và chốt giao dịch.
Thành thạo các phần mềm văn phòng
Ngoại hình sáng, tự tin trong giao tiếp, có trách nhiệm với công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm sales B2B từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, kính áp tròng
Tại CTY TNHH GORIENTAL Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH GORIENTAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
