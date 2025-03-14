Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
Công Ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Số lượng tuyển : 5-6 người
Nhiệm vụ lên đơn, xuất hàng khi có yêu cầu
Theo dõi công nợ của các đơn hàng
Nữ, tuổi từ 18 - 30.
Tốt nghiệp PTTH trở lên.
Nói và viết lưu loáttiếngHoa(tiếng Phổ thông) hoặc có khả năng giao tiếp tiếng Anh.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel....).
Hồ sơ xin việc gồm có:
Đơn xin việc (Bằng tiếng Hoa hoặc tiếng Anh)
Sơ yếu lý lịch(Bằng tiếng Hoahoặc tiếng Anh)
Bản sao các văn bằng.
*** Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng, qua email,hoặc trực tiếp tại văn phòng Công ty theo địa chỉ:
Cty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam
** Vui lòng không liên lạc qua điện thoại!!
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Hành chính / Thư ký, Biên phiên dịch
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 18 - 30.
Tốt nghiệp PTTH trở lên.
Nói và viết lưu loáttiếngHoa(tiếng Phổ thông) hoặc có khả năng giao tiếp tiếng Anh.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel....).
Hồ sơ xin việc gồm có:
Đơn xin việc (Bằng tiếng Hoa hoặc tiếng Anh)
Sơ yếu lý lịch(Bằng tiếng Hoahoặc tiếng Anh)
Bản sao các văn bằng.
*** Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng, qua email,hoặc trực tiếp tại văn phòng Công ty theo địa chỉ:
Cty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam
** Vui lòng không liên lạc qua điện thoại!!

Tại Công Ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam

Công Ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Quốc Lộ 1,ấp 1, X. Nhật Chánh, H. Bến Lức, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

