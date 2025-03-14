Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Số lượng tuyển : 5-6 người
Nhiệm vụ lên đơn, xuất hàng khi có yêu cầu
Theo dõi công nợ của các đơn hàng
Nữ, tuổi từ 18 - 30.
Tốt nghiệp PTTH trở lên.
Nói và viết lưu loáttiếngHoa(tiếng Phổ thông) hoặc có khả năng giao tiếp tiếng Anh.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel....).
Hồ sơ xin việc gồm có:
Đơn xin việc (Bằng tiếng Hoa hoặc tiếng Anh)
Sơ yếu lý lịch(Bằng tiếng Hoahoặc tiếng Anh)
Bản sao các văn bằng.
*** Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng, qua email,hoặc trực tiếp tại văn phòng Công ty theo địa chỉ:
Cty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam
** Vui lòng không liên lạc qua điện thoại!!
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Hành chính / Thư ký, Biên phiên dịch
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
