Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Số lượng tuyển : 5-6 người

Nhiệm vụ lên đơn, xuất hàng khi có yêu cầu

Theo dõi công nợ của các đơn hàng

Nữ, tuổi từ 18 - 30.

Tốt nghiệp PTTH trở lên.

Nói và viết lưu loáttiếngHoa(tiếng Phổ thông) hoặc có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel....).

Hồ sơ xin việc gồm có:

Đơn xin việc (Bằng tiếng Hoa hoặc tiếng Anh)

Sơ yếu lý lịch(Bằng tiếng Hoahoặc tiếng Anh)

Bản sao các văn bằng.

*** Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng, qua email,hoặc trực tiếp tại văn phòng Công ty theo địa chỉ:

Cty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam

** Vui lòng không liên lạc qua điện thoại!!

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Hành chính / Thư ký, Biên phiên dịch

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

