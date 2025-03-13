Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG
- Hồ Chí Minh:
- Phường 4,Hồ Chí Minh, Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng kế hoạch kinh doanh, chính sách bán hàng mang tính khả thi và phù hợp từng thời kỳ
Giới thiêu sản phẩm công ty đến khách hàng là các bác sĩ, dược sĩ kênh bệnh viện, phòng khám, thẩm mỹ viện, spa....
Pháttriểncơsởdữliệukháchhàngcũvàtìmkiếmkháchhàngmớiđểmởrộngthị trường, tăng doanh số.
Xâydựngvàduytrìmốiquanhệthânthiết vớinhữngkhách hàngtrọngđiểm
Đàmphánkýkếtvàtheodõicáchợp đồng
Soạn thảo, thương lượng vớikhách hàng vềcácđiều khoản liên quan đến hợp đồng vàsản phẩm cung cấp
Báocáotìnhhình,kếtquảkinhdoanhtháng/quý
Tiếpnhận,xửlýcácvấnđềphátsinhkhigiaodịchvớikhách hàng
Hỗtrợthuhồicôngnợ(phốihợpvớikếtoán)...
HỗtrợBộphậnkỹthuậtgiao hàng
HỗtrợPhòng VậnHànhtronghộithảo,triểnlãm...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
TiếngAnhgiaotiếpcơ bản.
ỨngviêncókinhnghiệmSales
Cókinhnghiệmtrong lĩnhvựckinhdoanhmáymóc,thiết bịthẩm mỹ.
Chămchỉ,cẩnthậnvàtỉmỉ
Khảnăngtựquảnlýtốtthờigianvàcông việc
Tinhthầntráchnhiệm,nhiệttình
Trungthực,năngđộng,sángtạo
Khảnăngphântích,nhậnđịnh,tưduylogic tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG Thì Được Hưởng Những Gì
Đượchưởngchính sáchhoahồngtheodoanhsốtháng/năm
Đượchưởngđầyđủcácquyềnlợitheophápluậthiệnhành(BHYT,BHXH..),chếđộ du lịch hàng năm.
Nghỉphép:12ngày/ năm
Thamgiacáckhóahuấnluyệnvềkiếnthứcchuyênmôn,kiếnthứcsảnphẩm
Thưởng,lễ,tếthưởngnguyên lươngtheoquyđịnhcủanhànước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG
