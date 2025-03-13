Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch kinh doanh, chính sách bán hàng mang tính khả thi và phù hợp từng thời kỳ Giới thiêu sản phẩm công ty đến khách hàng là các bác sĩ, dược sĩ kênh bệnh viện, phòng khám, thẩm mỹ viện, spa.... Pháttriểncơsởdữliệukháchhàngcũvàtìmkiếmkháchhàngmớiđểmởrộngthị trường, tăng doanh số. Xâydựngvàduytrìmốiquanhệthânthiết vớinhữngkhách hàngtrọngđiểm Đàmphánkýkếtvàtheodõicáchợp đồng Soạn thảo, thương lượng vớikhách hàng vềcácđiều khoản liên quan đến hợp đồng vàsản phẩm cung cấp Báocáotìnhhình,kếtquảkinhdoanhtháng/quý Tiếpnhận,xửlýcácvấnđềphátsinhkhigiaodịchvớikhách hàng Hỗtrợthuhồicôngnợ(phốihợpvớikếtoán)... HỗtrợBộphậnkỹthuậtgiao hàng HỗtrợPhòng VậnHànhtronghộithảo,triểnlãm...

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI