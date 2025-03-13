Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP BREEZE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP BREEZE
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP BREEZE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP BREEZE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu kỹ về sản phẩm của công ty để có đủ tư liệu thuyết phục khách hàng về sản phẩm và dịch vụ tốt nhất mà Công ty đáp ứng nhu cầu của họ (chất lượng, giá cả và giao hàng;...)
- Tìm kiếm khách hàng mới,chăm sóc khách hàng cũ.Phát triển các mối quan hệ lâu dài với khách hàng, thông qua việc quản lý dữ liệu của khách hàng và giải thích yêu cầu của họ; Đàm phán về các điều khoản của hợp đồng và điều kiện để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
- Trình các báo cáo bán hàng lên cấp trên hằng tháng và lưu giữ hồ sơ khách hàng theo biểu mẫu của công ty.
- Họp để đưa ra mục tiêu bán hàng và điều phối dự án bán hàng tốt hơn
- Khi có dự án thì lên báo giá cho khách hàng và liên lạc Sale admin kiểm tra hàng tồn kho,để đưa ra thời gian giao hàng chính xác cho khách hàng.Tùy theo loại quạt sẽ có thời gian giao hàng khác nhau.
- Bảng báo giá nào có báo lò xo thì ghi trong file báo giá giúp văn phòng.
- Nếu như có các khách hàng thân thiết muốn có hàng sớm thì thông qua các sếp duyệt mới có thể giao hàng sớm.
- Chịu trách nhiệm tất cả trong quá trình giao dịch với khách cho đến khi kết thúc dự án (trong thời gian bảo hành, nếu khách hàng có phản hồi về sản phẩm, NVKD cần trao đổi cụ thể với bộ phận kỹ thuật để xử lý sự cố).
- Hỗ trợ nhân viên văn phòng trong việc bàn giao giấy tờ, chứng từ, thiết bị mà nhân viên kinh doanh đang phụ trách dự án đó.
- Hỗ trợ nhân viên kế toán trong việc thu hồi công nợ của khách hàng.
- Tuân thủ đầy đủ nội quy, an toàn lao động, quy trình, quy định hiện hành của công ty về hoạt động, vận hành, sản xuất, chất lượng sản phẩm, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, luật lao động.
- Quản lý khách hàng, đơn hàng, dịch vụ khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng.
- Đảm bảo doanh số công ty đúng theo kế hoạch đã được ban giám đốc duyệt.
- Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng và lợi ích cho công ty.
- Đảm bảo hài lòng khách hàng liên quan đến các dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Nhiệt điện lạnh, cơ điện, điện tử, tự động hóa, cơ khí hoặc tương đương
- Có thời gian làm việc : Ít nhất 2 năm ở vị trí nhân viên kinh doanh.
- Siêng năng, chịu khó, ham học hỏi,đam mê, có tinh thần trách nhiệm với công việc mình xử lý.
- Có sức khỏe tốt. Có phương tiện đi lại
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản đọc hiểu tài liệu;
- Tin học, internet: Tin học văn phòng; đọc hiểu bản vẽ

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP BREEZE Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước.
- BHYT, BHXH và các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước sau 2 tháng thử việc.
- Lương tháng 13 và thưởng những ngày lễ, tết theo quy định công ty.
- Du lịch hàng năm ở trong nước hay nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP BREEZE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP BREEZE

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: - Hà Nội|- Hồ Chí Minh|- Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

