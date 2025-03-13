Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 13 Đường 14, Phường An Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng là các trường học, cơ sở giáo dục.
Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm phần mềm quản lý trường học ứng dụng AI.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có và tiềm năng.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo triển khai sản phẩm hiệu quả.
Thu thập thông tin thị trường và phản hồi từ khách hàng để đề xuất cải tiến sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin hoặc liên quan.
Kinh nghiệm: Từ 2 năm trong lĩnh vực B2B, ưu tiên đã làm trong giáo dục hoặc phần mềm.
Tư duy chiến lược: Biết xây team, phát triển hệ thống khách hàng, kỹ năng chủ động tìm khách hàng B2B
Hiểu sản phẩm MOTA: Có khả năng tư vấn tổng thể, bán chéo giữa sản phẩm vật lý và phần mềm.
Có network trong ngành giáo dục là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Hiểu biết về AI và thị trường giáo dục là một lợi thế.
Năng động, chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.
Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.

Tại CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương đề xuất 10-12 triệu/tháng, tổng thu nhập lên tới 35-45 triệu, xuất sắc có thể đạt 50 triệu/tháng trở lên
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và đóng góp cá nhân.
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS

CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 30 Đường Số 14, Phường An Phú, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

