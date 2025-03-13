Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP FOOD SOURCE INTERNATIONAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 17 Đường số 12, Khu phố 4, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng & thực hiện chiến lược để đạt được mục tiêu kinh doanh

Tiếp cận khách hàng mới trong lĩnh vực: Thực phẩm, Khách sạn và các khách hàng tiêu biểu trong kênh HORECA;

Duy trì dữ liệu khách hàng hiện tại và đơn hàng hàng tháng. Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng;

Thực hiện các công việc dựa trên kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hằng quý, hàng năm;

Quản lý hoạt động các khách hàng hiện tại;

Tìm kiếm và kích hoạt tài khoản khách hàng mới;

Cung cấp phân tích và báo cáo về hiệu suất bán hàng của các khách hàng được giao;

Theo dõi công nợ từ khách hàng và đưa ra các phương án giải quyết công nợ;

Hợp tác với các thành viên trong cùng bộ phận và các bộ phận có liên quan để ưu tiên trải nghiệm & dịch vụ khách hàng;

Thực hiện các yêu cầu khác từ Sales Manager

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2-3 năm kinh nghiệm với các chuỗi nhà hàng lớn, F&B hoặc tập đoàn khách sạn;

Có kinh nghiệm làm việc với các tập đoàn lớn;

Chăm chỉ kiên nhẫn;

Có khả năng học hỏi nhanh và nhạy bén;

Kỹ năng sử dụng MS Office cơ bản;

Thân thiện, năng động và thái độ tích cực.

Trình độ tiếng Anh trung cấp (Immerdiate Level, quan trọng kỹ năng Nghe, Nói, Viết)

Tại CÔNG TY CP FOOD SOURCE INTERNATIONAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận (100% lương thử việc);

Hoa hồng theo KPIs;

Kiểm tra sức khỏe định kỳ;

Đào tạo chuyên môn

Hoạt động gắn kết nhân viên hàng quý, hàng tháng (Tiệc tối, Du lịch dã ngoại, Ngày ăn nhẹ,..);

Đánh giá review lương hằng năm;

Các khoản thưởng khác theo kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP FOOD SOURCE INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin