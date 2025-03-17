Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh 2 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Sabi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 47 - 49 - 51 Lê Văn Thiêm, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

_ Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực khách sạn, du lịch và giải trí.

_ Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

_ Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của khách sạn.

_ Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra các giải pháp phù hợp.

_ Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng hiệu quả.

_ Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng cá nhân.

_ Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

_ Đàm phán và thương lượng với khách hàng để đạt được thỏa thuận tốt nhất.

_ Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật dữ liệu vào hệ thống

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

_ Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Du lịch, Nhà hàng – Khách sạn, Kinh tế - Thương Mại, Ngoại Ngữ hoặc liên quan.

_ Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales khách sạn, du lịch.

_ Ưu tiên làm sales các khách sạn 3 sao trở lên

_ Có mối quan hệ với các đối tác du lịch, công ty lữ hành là lợi thế.

_ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có khả năng xây dựng và duy trì quan hệ khách hàng.

_ Chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao.

_ Nhiệt tình và có tham vọng phát triển nghề nghiệp.

_ Thành thạo tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn/Trung và thêm các ngôn ngữ khác là một lợi thế lớn!

Tại Chi Nhánh 2 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Sabi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

12 triệu - 18 triệu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh 2 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Sabi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin