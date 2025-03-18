Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phân Phối Xuất Nhập Khẩu MVOT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 163 – 165 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM, Việt Nam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

_ Nghiên cứu đối tác Trung Quốc và chiến lược bán hàng trên Douyin.

_ Phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.

_ Thiết kế và thực hiện các nghiên cứu thị trường định tính và định lượng (ví dụ: khảo sát, phỏng vấn, nhóm tập trung).

_ Phân tích dữ liệu bằng các công cụ và kỹ thuật phù hợp

_ Xác định các nhu cầu khách hàng và xu hướng quan trọng từ dữ liệu.

_ Trình bày kết quả nghiên cứu cho các bên liên quan (ví dụ: quản lý, phát triển sản phẩm, marketing, bán hàng).

_ Đề xuất các hành động dựa trên kết quả nghiên cứu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

_ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan

_ Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

_ Kỹ năng nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu.

_ Ngoại Ngữ: Tiếng Trung

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phân Phối Xuất Nhập Khẩu MVOT Thì Được Hưởng Những Gì

_ Lương thỏa thuận. Sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

_ Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, ...theo quy định chung của Nhà nước sau thời gian thử thách.

_ Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và trẻ trung.

_ Chế độ phúc lợi và nhiều đãi ngộ đặc biệt của công ty.

_ Giờ làm việc : Từ thứ 2 – Thứ 6: Sáng từ 9h00 – 12h00; Chiều từ 13h30– 18h30 / Thứ 7 làm việc cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phân Phối Xuất Nhập Khẩu MVOT

