Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bãi Biển Mặt Trời làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bãi Biển Mặt Trời
- Hồ Chí Minh: 127 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm khách hàng mới theo phân khúc, chiến lược kinh doanh công ty.
- Chăm sóc, giữ mối quan hệ khách hàng cũ.
- Quảng bá sản phẩm, dịch vụ khách sạn đến khách hàng/đối tác inbound
- Đạt chỉ tiêu kinh doanh BGĐ đặt ra, target riêng
- Báo cáo trực tiếp DOSM gồm weekly report, monthly report, weekly sales schedule, daily sales call
- Thân thiện và hòa đồng với đồng nghiệp, hỗ trợ sales nội địa khi đến mùa thấp điểm inbound (cao điểm nội địa) dưới sự phân công của DOSM tại từng thời điểm.
- Báo cáo công việc cho Giám đốc Điều hành
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm làm việc 2 năm ở vị trí tương đương.
2 năm
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng -Khách sạn, Quản trị kinh doanh, Marketing...
- Tiếng Anh lưu loát ( nghe, đọc , nói, viết )
- Tin học văn phòng thành thạo đủ hỗ trợ cho công việc hàng ngày và làm báo cáo...
- Ưu tiên có kinh nghiêm làm dịch vụ, khách sạn 4 sao trở lên, đặc biệt là đã từng làm resort.
Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bãi Biển Mặt Trời Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHYT,BHXH, ... theo quy định của Pháp luật
- Được cấp đầy đủ các trang thiết bị khi làm việc.
- Nghỉ phép năm, lễ, tết theo quy định của nhà nước.
- Các chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bãi Biển Mặt Trời
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
