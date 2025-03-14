Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Du lịch Thiên Niên Kỷ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Du lịch Thiên Niên Kỷ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 90 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch kinh doanh,
Quản lý đội ngũ
Phát triển khách hàng và đảm bảo mục tiêu doanh số.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch,
Kỹ năng lãnh đạo tốt,
Khả năng quản lý và phát triển đội nhóm hiệu quả.
Tại Công Ty TNHH Du lịch Thiên Niên Kỷ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Hoa hồng không giới hạn + Thưởng (thưởng quý, thưởng năm).
Đầy đủ chế độ: Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT).
Phúc lợi đa dạng: Du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty.
Cơ hội phát triển: Được đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và phát triển bản thân.
Và còn nhiều đãi ngộ khác đang chờ bạn khám phá!
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du lịch Thiên Niên Kỷ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
