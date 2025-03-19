Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch kinh doanh cho cá nhân theo tuần, tháng, quý đáp ứng các yêu cầu của Công ty.

• Hỗ trợ, đàm phán với người mua trong giao dịch mua bán sản phẩm/dự án BĐS với mức giá hợp lý và điều khoản chính sách có lợi cho đôi bên.

• Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm của công ty.

• Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho hợp đồng và giao dịch BĐS.

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc tốt khách hàng đã có và khách hàng phát sinh.

• Thực hiện báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

II - YÊU CẦU

• Nam/nữ từ 20 - 40 tuổi- sử dụng thành thạo tin học văn phòng

• Có phương tiện đi lại, laptop, smartphone.

• Giao tiếp tốt, ăn nói lưu loát, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp.

• Yêu thích kinh doanh và đam mê Bất động sản.

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

• Lương – Thưởng

+ Lương cứng 4.000.000 – 6.000.000 + hh + thưởng nóng, hoa hồng cam kết cao nhất thị trường

+ Marketing hỗ trợ tối đa lên đến 90% tùy từng dự án

+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;

+ Thưởng Lễ Tết theo quy định, thưởng nóng;

+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.; thưởng các ngày lễ (sinh nhật, 8/3, 20/10 ….)

+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;

+ Được Training và Đào tạo các kỹ năng tư vấn bán hàng và kiến thức dự án, pháp lý, bài toán dòng tiền,...

+ Các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu và có TPKD, Chuyên viên cứng trong team hỗ trợ để chốt được giao dịch.

• Thời gian làm việc:

- Từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (08:00 – 17h30);

- Sáng thứ 7 (08:00 – 12:00)

- Nghỉ lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

