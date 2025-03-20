Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH PTP Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH PTP Logistics
- Hồ Chí Minh:
- 41 NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Phát triển khách hàng mới
• Tìm kiếm, xác định khách hàng mục tiêu
• Xây dựng giải pháp về logistics theo yêu cầu của khách hàng
• Xây dựng phương án kinh doanh, soạn thảo, đàm phán hợp đồng với khách hàng
• Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc triển khai dịch vụ cho khách hàng
• Chăm sóc khách hàng
• Thiết lập hồ sơ khách hàng và theo dõi, cập nhật hồ sơ khách hàng
• Duy trì kênh giao tiếp, quan hệ với khách hàng theo định kỳ và các dịp quan trọng
• Theo dõi và giải quyết khiếu nại khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm: Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm Sale Logistics và có 01 năm trở lên làm trong lĩnh vực vận tải đường biển.Ưu tiên có kinh nghiệm tuyến ÂU MỸ
01 năm trở lên
(Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo khi nhận việc )
• Yêu cầu khác :
Tại Công Ty TNHH PTP Logistics Thì Được Hưởng Những Gì
• Phúc lợi:
+ Cơ hội đào tạo :
Địa điểm làm việc: Tòa nhà Intan , 97 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 11 , Phú Nhuận , TP HCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PTP Logistics
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
