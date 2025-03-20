Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH PTP Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 41 NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phát triển khách hàng mới

• Tìm kiếm, xác định khách hàng mục tiêu

• Xây dựng giải pháp về logistics theo yêu cầu của khách hàng

• Xây dựng phương án kinh doanh, soạn thảo, đàm phán hợp đồng với khách hàng

• Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc triển khai dịch vụ cho khách hàng

• Chăm sóc khách hàng

• Thiết lập hồ sơ khách hàng và theo dõi, cập nhật hồ sơ khách hàng

• Duy trì kênh giao tiếp, quan hệ với khách hàng theo định kỳ và các dịp quan trọng

• Theo dõi và giải quyết khiếu nại khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ : Cao đẳng trở lên

• Kinh nghiệm: Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm Sale Logistics và có 01 năm trở lên làm trong lĩnh vực vận tải đường biển.Ưu tiên có kinh nghiệm tuyến ÂU MỸ

01 năm trở lên

(Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo khi nhận việc )

• Yêu cầu khác :

Tại Công Ty TNHH PTP Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

• Ngày nghỉ:

• Phúc lợi:

+ Cơ hội đào tạo :

Địa điểm làm việc: Tòa nhà Intan , 97 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 11 , Phú Nhuận , TP HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PTP Logistics

