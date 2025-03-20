Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Daya làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Room M003C, M Floor, Phu Nhuan Bldg., 20 Hoang Minh Giam Str,Ward 09, Phu Nhuan Dist, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, chăm sóc các khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa;

- Lên kế hoạch gặp gỡ, xúc tiến việc vận chuyển hàng hóa cho khách hàng;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Từ sáng thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần. Sáng từ: 8h00 - 12h00, chiều: 13h30 -

17h30’. Nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật;

- Nam/nữ từ: 23 tuổi trở lên;

- Ngoại hình: Ưa nhìn;

- Ưu tiên Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 06 tháng trở lên trong lĩnh vực Logistics, Xuất nhập khẩu.

- Tốt nghiệp chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại, Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Thương mại hoặc tương đương.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu & Logistics.

- Ngoại ngữ: Giao tiếp tốt là một lợi thế lớn;

- Sử dụng tốt các ứng dụng tin học văn phòng;

- Có khả năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, thuyết phục cũng như nắm bắt tâm lí khách hàng nhanh chóng;

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có thể làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Daya Thì Được Hưởng Những Gì

- Xét tăng lương định kỳ 06 tháng/ 01 lần theo quy định công ty;

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định;

- Các chính sách, phúc lợi: lương tháng 13, nghỉ lễ, phép năm...

- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, công tác phí, đồng phục... theo quy định công ty

- Cơ hội thăng tiến không giới hạn đối với những nhân viên có năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Daya

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin