Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư Vietsky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư Vietsky
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng
Chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm thêm nguồn khách hàng mới, tiềm năng.
Thực hiện báo cáo công việc, soạn thảo hợp đồng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận hồ sơ mới ra trường (công ty sẽ hỗ trợ đào tạo)
Năng động, nhiệt huyết
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư Vietsky Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, Thưởng theo doanh số
Xét duyệt tăng lương theo năng lực - 12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ Lễ Tết theo qui định
Các chế độ phúc lợi khi ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ,…
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
Ứng viên phỏng vấn đạt yêu cầu sẽ nhận việc ngay
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư Vietsky
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
