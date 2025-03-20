Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư Vietsky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng

Chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm thêm nguồn khách hàng mới, tiềm năng.

Thực hiện báo cáo công việc, soạn thảo hợp đồng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận hồ sơ mới ra trường (công ty sẽ hỗ trợ đào tạo)

Năng động, nhiệt huyết

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư Vietsky Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, Thưởng theo doanh số

Xét duyệt tăng lương theo năng lực - 12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ Lễ Tết theo qui định

Các chế độ phúc lợi khi ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ,…

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

Ứng viên phỏng vấn đạt yêu cầu sẽ nhận việc ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư Vietsky

