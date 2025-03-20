Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ 3B Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ 3B Tech
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ 3B Tech

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà Đại Phát, 185B Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc , Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn ,hỗ trợ khách hàng về dịch vụ Thiết kế website, Thiết kế logo, nhận dạng thương hiệu Google Ads, Facebook Ads, SEO Marketing, sàn TMĐT
- Phân tích xu hướng thị trường, dữ liệu kinh doanh, giá cả và các thông tin khác nhằm cải thiện chiến lược Marketing cho khách hàng.
- Lên ý tưởng web/ phần mềm, tư vấn tính năng/ giá cả/ mẫu mã…
- Bàn giao, hướng dẫn sử dụng dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nói chuyện dễ nghe, Tự tin
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Nhiệt tình , vui vẻ
- Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ 3B Tech Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập LCB + HH/ Thưởng ( được deal trong phỏng vấn)
- Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng
- Chương trình - thưởng nóng thường xuyên .
- Có HĐLĐ / BH YT/ BH XH Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng
- Thu nhập thụ động từ năm 2 lên đến 10%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ 3B Tech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 5 Toà Nhà Đại Phát, 185B Hà Huy Giáp, Khu phố 3A, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

