Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng.

- Lập kế hoạch, chiến lược bán hàng.

- Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng đã ký kết.

- Tham gia các sự kiện, hội thảo, triển lãm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

- Ưu tiên ứng viên nữ.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH.

- Thăm khám sức khỏe định kỳ.

- Thưởng các ngày nghỉ lễ Tết trong năm.

- Du lịch, team building định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons

