Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Khu đô thi Vạn Phúc City, Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng.
- Lập kế hoạch, chiến lược bán hàng.
- Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng đã ký kết.
- Tham gia các sự kiện, hội thảo, triển lãm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên nữ.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH.
- Thăm khám sức khỏe định kỳ.
- Thưởng các ngày nghỉ lễ Tết trong năm.
- Du lịch, team building định kỳ hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 182 Đô Đốc Lộc, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

