Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Khu đô thi Vạn Phúc City, Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng.
-
Tìm kiếm và phát triển khách
hàng
.
- Lập kế hoạch, chiến lược bán hàng.
Lập kế hoạch, chiến lược bán
- Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng đã ký kết.
Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng đã ký
kết
- Tham gia các sự kiện, hội thảo, triển lãm.
Tham gia các sự kiện, hội thảo, triển
lãm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
-
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên nữ.
Ư
u tiên ứng viên
nữ
.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng giao tiếp
tốt
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
-
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên nữ.
Ư
u tiên ứng viên
nữ
.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng giao tiếp
tốt
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH.
-
Tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH.
- Thăm khám sức khỏe định kỳ.
Thăm khám sức khỏe định kỳ.
- Thưởng các ngày nghỉ lễ Tết trong năm.
Thưởng các ngày nghỉ lễ Tết trong năm.
- Du lịch, team building định kỳ hàng năm.
Du lịch, team building định kỳ hàng năm.
-
Tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH.
- Thăm khám sức khỏe định kỳ.
Thăm khám sức khỏe định kỳ.
- Thưởng các ngày nghỉ lễ Tết trong năm.
Thưởng các ngày nghỉ lễ Tết trong năm.
- Du lịch, team building định kỳ hàng năm.
Du lịch, team building định kỳ hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Felixcons
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI