Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm dự án, Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới, tiếp cận thị trường, tiếp thị, quảng bá sản phẩm

2. Tìm, tiếp cận, khai thác các nguồn thông tin đầu vào là khách hàng tiềm năng của GW từ các nhà tư vấn, các đối tác chiến lược như : quản lý tòa nhà, sở ban ngành ....

3. Tư vấn, thuyết trình cho khách hàng về các dịch vụ thiết kế, thi công trang trí nội thất (công trình văn phòng, khách sạn, nhà hàng, showroom, căn hộ ...)

4. Đàm phán hợp đồng thiết kế và thi công nội thất với khách hàng.

5. Thực hiện các công tác giai đoạn thương lượng ký hợp đồng như: xử lý thông tin, yêu cầu của khách hàng, làm các thủ tục liên quan đến phòng kinh doanh, liên hệ đối tác, phối hợp nội bộ với các phòng ban khác để báo giá và ký kết hợp đồng, theo dõi tiến độ hạng mục dự án, chi phí, quy trình phối hợp nội bộ với các phòng ban khác,...;

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành kinh doanh, thương mại, thiết kế nội thất….

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm, ưu tiên kinh nghiệm B2B, leasing, nội thất…

Giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết trình

Tin học văn phòng: word, excel, powerpoint…

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tổng thu nhập = Lương cơ bản + Hoa hồng (tỷ lệ hoa hồng dự án cao)

2. Thưởng các ngày lễ, tết: 1/1, 8/3, 10/3, 30/4, 1/5, 2/9… , sinh nhật

3. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp theo quy định

4. Bảo hiểm sức khỏe PVI

5. Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc

6. Các chương trình nội bộ: học bổng chắp ước mơ cho con cán bộ nhân viên có thành tích học tập cao, trung thu….

