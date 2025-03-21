Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 3A, đường Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm dự án, Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới, tiếp cận thị trường, tiếp thị, quảng bá sản phẩm
2. Tìm, tiếp cận, khai thác các nguồn thông tin đầu vào là khách hàng tiềm năng của GW từ các nhà tư vấn, các đối tác chiến lược như : quản lý tòa nhà, sở ban ngành ....
3. Tư vấn, thuyết trình cho khách hàng về các dịch vụ thiết kế, thi công trang trí nội thất (công trình văn phòng, khách sạn, nhà hàng, showroom, căn hộ ...)
4. Đàm phán hợp đồng thiết kế và thi công nội thất với khách hàng.
5. Thực hiện các công tác giai đoạn thương lượng ký hợp đồng như: xử lý thông tin, yêu cầu của khách hàng, làm các thủ tục liên quan đến phòng kinh doanh, liên hệ đối tác, phối hợp nội bộ với các phòng ban khác để báo giá và ký kết hợp đồng, theo dõi tiến độ hạng mục dự án, chi phí, quy trình phối hợp nội bộ với các phòng ban khác,...;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành kinh doanh, thương mại, thiết kế nội thất….
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm, ưu tiên kinh nghiệm B2B, leasing, nội thất…
Giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết trình
Tin học văn phòng: word, excel, powerpoint…

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tổng thu nhập = Lương cơ bản + Hoa hồng (tỷ lệ hoa hồng dự án cao)
2. Thưởng các ngày lễ, tết: 1/1, 8/3, 10/3, 30/4, 1/5, 2/9… , sinh nhật
3. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp theo quy định
4. Bảo hiểm sức khỏe PVI
5. Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc
6. Các chương trình nội bộ: học bổng chắp ước mơ cho con cán bộ nhân viên có thành tích học tập cao, trung thu….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 4, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

