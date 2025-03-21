Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 95 Phạm Văn Sáng, Xã Xuân thới Thượng, Huyện Hóc Môn Xem bản đồ, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Đảm bảo đạt doanh thu theo kế hoạch của BGĐ đề ra.

2. Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh.

3. Xây dựng quy trình bán hàng và làm việc phòng kinh doanh.

4. Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng và nhà phân phối.

5. Quản lý và điều hành nhân viên phòng kinh doanh.

6. Tạo mối quan hệ khách hàng cũ và khách hàng mới.

7. Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 30 đến 40.

- Tốt Cao đẳng trở lên kinh nghiệm 2 năm trở lên vị trí tương đương trở lên.

- Ưu tiên ứng viên làm qua lĩnh vực sản phẩm chế tạo cơ khí, máy biến tầng, động cơ điện.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lược

- BHXH, phép năm, lương tháng 13,...

- Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc,

- Xét tăng lương định kì hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin