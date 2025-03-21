Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 30 Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ , Quận Tân Phú, Tp HCM, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận hàng, sắp xếp & trưng bày hàng hóa
Thu ngân, tư vấn bán hàng & giới thiệu dịch vụ
Dọn dẹp vệ sinh cửa hàng, dọn kho
Kiểm tra hàng tồn, kiểm hạn sử dụng theo quy định
Các công việc khác theo sự phân công và sắp xếp của Quản lý cửa hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có thể làm xoay ca ( Ca 1: 9:00 - 17:00 ; Ca 2: 14:30 - 22:30)
Giao tiếp tốt, ham học hỏi, siêng năng, chịu khó, trung thực
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần
Có thể làm vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và Lễ
Yêu thích và có kiến thức cơ bản về mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe là lợi thế.
Có thể làm xoay ca ( Ca 1: 9:00 - 17:00 ; Ca 2: 14:30 - 22:30)
Giao tiếp tốt, ham học hỏi, siêng năng, chịu khó, trung thực
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần
Có thể làm vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và Lễ
Yêu thích và có kiến thức cơ bản về mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe là lợi thế.
Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh
Phụ cấp tiền xăng, cơm trưa
Bảo hiểm sức khỏe dành cho nhân viên
Thưởng lương tháng 13, 14
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Luật
Thưởng doanh số (theo tình hình kinh doanh công ty)
Chiết khấu khi mua hàng
Khám sức khỏe, du lịch hằng năm
Thưởng hiệu quả công việc
Hỗ trợ bảo hiểm sức khỏe dành cho người thân
Chương trình tài trợ học phí, đào tạo và phát triển năng lực
Phụ cấp tiền xăng, cơm trưa
Bảo hiểm sức khỏe dành cho nhân viên
Thưởng lương tháng 13, 14
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Luật
Thưởng doanh số (theo tình hình kinh doanh công ty)
Chiết khấu khi mua hàng
Khám sức khỏe, du lịch hằng năm
Thưởng hiệu quả công việc
Hỗ trợ bảo hiểm sức khỏe dành cho người thân
Chương trình tài trợ học phí, đào tạo và phát triển năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI