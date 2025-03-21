Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 30 Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ , Quận Tân Phú, Tp HCM, Quận Tân Phú

Nhân viên kinh doanh

Nhận hàng, sắp xếp & trưng bày hàng hóa

Thu ngân, tư vấn bán hàng & giới thiệu dịch vụ

Dọn dẹp vệ sinh cửa hàng, dọn kho

Kiểm tra hàng tồn, kiểm hạn sử dụng theo quy định

Các công việc khác theo sự phân công và sắp xếp của Quản lý cửa hàng

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có thể làm xoay ca ( Ca 1: 9:00 - 17:00 ; Ca 2: 14:30 - 22:30)

Giao tiếp tốt, ham học hỏi, siêng năng, chịu khó, trung thực

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần

Có thể làm vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và Lễ

Yêu thích và có kiến thức cơ bản về mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe là lợi thế.

Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh

Phụ cấp tiền xăng, cơm trưa

Bảo hiểm sức khỏe dành cho nhân viên

Thưởng lương tháng 13, 14

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Luật

Thưởng doanh số (theo tình hình kinh doanh công ty)

Chiết khấu khi mua hàng

Khám sức khỏe, du lịch hằng năm

Thưởng hiệu quả công việc

Hỗ trợ bảo hiểm sức khỏe dành cho người thân

Chương trình tài trợ học phí, đào tạo và phát triển năng lực

