Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39 Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Q.5 và Bình Dương, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thương lượng, đàm phán và tiếp nhận thông tin khảo sát của khách hàng về các dịch vụ công ty cung cấp;

Tham mưu cho trưởng/phó phòng các điều khoản hợp đồng phù hợp để hợp đồng được ký kết và các chính sách chăm sóc khách hàng, triển khai thực hiện chính sách đã được duyệt;

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh doanh;

Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng & các đối tác kinh doanh;

Phối hợp với các phòng ban liên quan xử lý các vấn đề phát sinh nhằm cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất;

Quản lý, lưu trữ hồ sơ, soạn thảo công văn, hợp đồng, chứng từ thanh toán liên quan đến khách hàng được phân công theo dõi chăm sóc;

Theo dõi công nợ các Khách hàng đang phụ trách;

Lập danh sách theo dõi Hợp đồng dịch vụ của khách hàng phụ trách. Cập nhật đầy đủ thông tin của Hợp đồng khi có phát sinh hoặc thay đổi;

Xây dựng và cập nhật hệ thống dữ liệu khách hàng phong phú, đa dạng;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại hoặc các ngành liên quan khác;

Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, Sales B2B;

Khả năng tổ chức công việc, làm việc độc lập;

Kỹ năng giao tiếp tốt;

Kỹ năng giải quyết vấn đề & xử lý tình huống.

Bình Dương : Tiếng Anh Tốt

HCM : Tiếng Trung Tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + Hoa hồng (theo chính sách Công ty);

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước;

Thưởng lễ, Tết, tháng 13 và kế hoạch tăng lương định kỳ, đột xuất;

Tham dự các chương trình team building, workshop, seminar, YEP,…;

Công ty trang bị laptop, điện thoại;

Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp hòa đồng, vui tính, đầy nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin