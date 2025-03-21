Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 23E Lê Quát, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng và vận hành sàn Tiktok Shop, tối ưu hiệu suất kinh doanh

- Chạy Tiktok Ads và tối ưu chiến dịch để tăng GMV

- Quản lý chiến lược Affliate, KOL/KOC, tối ưu hiệu suất các chiến dịch

- Đàm phán với nhà cung cấp, đối tác để tối ưu chi phí vận hành

- Phối hợp với team content, media, vận hành để triển khai kế hoạch kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm vận hành sàn thương mại điện tử, ưu tiên đã làm về Tiktok Shop

- Có kinh nghiệm chạy Ads Tiktok và hiểu cách tối ưu chi phí quảng cáo

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng với nhà cung cấp và đối tác

- Có tư duy phân tích số liệu, lập kế hoạch tăng trưởng

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, có cơ hội nhận thưởng hiệu suất hàng năm.

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ

- Được nghỉ phép, các ngày lễ theo quy định của nhà nước.

- Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích sáng tạo và phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wephar

