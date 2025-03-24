Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 216A21 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và giới thiệu khóa học, mời khách hàng tham gia buổi học tại học viện.
Xây dựng mối quan hệ, tạo niềm tin và sự thoải mái để khách hàng trao đổi về nhu cầu và mục tiêu học tập của mình.
Xây dựng mối quan hệ
Cung cấp thông tin chi tiết: về nội dung của khóa học, giải đáp mọi thắc mắc và đảm bảo học viên hoặc phụ huynh hiểu rõ về quá trình học tập.
Cung cấp thông tin chi tiết
Hướng dẫn khách hàng đăng ký khóa học:Hỗ trợ học viên & phụ huynh trong quá trình đăng ký khóa học.
Hướng dẫn khách hàng đăng ký khóa học:
Theo dõi và hỗ trợ: Theo dõi quá trình học tập của học viên và đảm bảo rằng họ đáp ứng được mục tiêu học tập của mình.
Theo dõi và hỗ trợ
Báo cáo và thống kê: về quá trình tư vấn và kết quả đăng ký của người học cho quản lý.
Báo cáo và thống kê

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học.
Chịu áp lực (chạy KPI tháng), sức khỏe tốt.
Ngoại hình ưa nhìn và tác phong chuyên nghiệp, thể hiện sự tự tin và chỉn chu trong giao tiếp với học viên và phụ huynh.
Nhanh nhẹn và nhiệt huyết trong công việc, có khả năng giữ tinh thần tích cực trong môi trường làm việc đa dạng.
Giọng nói dễ nghe, có khả năng truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu.
Thích giao tiếp với trẻ em và có khả năng xây dựng môi trường thoải mái và thân thiện với khách hàng.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, nhân viên bán hàng, hoặc chăm sóc khách hàng được xem là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương (4.000.000 - 12.000.000)= Lương cơ bản + Thưởng + Hoa Hồng.
Lương (4.000.000 - 12.000.000)
Các ứng viên sẽ được đào tạo: kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm,..
Được đóngBHXH, BHYT, BH thất nghiệptheo quy định của nhà nước.
BHXH, BHYT, BH thất nghiệp
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và sáng tạo.
Các chế độ phúc lợi hấp dẫn, bao gồm: các chính sách tiền thưởng, quà tặng và các hoạt động thú vị teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

