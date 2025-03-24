Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOA CƯƠNG CHÂU ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 25 đường 10, KĐT Sala, P.An Lợi Đông , Thành Phố Thủ Đức , Hồ Chí Minh , Viet Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin dự án, phối hợp với bộ phận thiết kế, tính giá bóc tách khối lượng, lập báo giá chi tiết.

- Giải đáp thắc mắc, tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ, kỹ thuật của công trình cho các bên liên quan.

- Chủ động tìm kiếm, xây dựng, duy trì phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác.

- Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng và các đối tác bằng việc gặp giới thiệu hoặc tổ chức các seminar chuyên đề, hội nghị khách hàng, tham gia các hội chợ, triển lãm, sự kiện trong ngành.

- Theo dõi phối hợp các phòng ban liên quan giải quyết thu hồi công nợ và sau bán hàng.

- Lập kế hoạch, triển khai thực hiện và theo dõi kế hoạch doanh tuần, tháng, quý, năm theo yêu cầu của công ty và GĐ Kinh doanh Khu vực Dự Án.

- Cụ thể hơn về công việc khác trao đổi trực tiếp qua buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Trình độ: Cao đẳng các ngành kinh tế, marketing,...

- Tiếng Anh: sử dụng thường xuyên trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và có khả năng hợp tác tốt với các bộ phận khác.

- Sử dụng thành thạo các công cụ MS Office và tìm kiếm.

- Kiến thức hiểu biết về ngành xây dựng là một lợi th

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOA CƯƠNG CHÂU ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận xứng đáng theo kinh nghiệm và năng lực.

- Chính sách Lương, thưởng, phụ cấp theo quy định của công ty.

- Được đào tạo nội bộ, ngoại bộ thường xuyên cho những cá nhân tiêu biểu.

- Đảm bảo theo chế độ qui định của nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN.

- Ngày nghỉ: Được nghỉ tất cả các ngày nghỉ theo chế độ nhà nước như nghỉ Lễ/nghỉ Tết Nguyên Đán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOA CƯƠNG CHÂU ÂU

