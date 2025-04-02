Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV P.Supply làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH TM DV P.Supply
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Công Ty TNHH TM DV P.Supply

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM DV P.Supply

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 8 02 Sông Thao, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý tài liệu, hợp đồng: Soạn thảo, lưu trữ, theo dõi hợp đồng và hồ sơ khách hàng.
Quản lý tài liệu, hợp đồng:
Xử lý đơn hàng: Nhận, xử lý đơn hàng, phối hợp giao hàng và cập nhật tiến độ.
Xử lý đơn hàng:
Hỗ trợ kinh doanh: Cung cấp thông tin, tài liệu, tổng hợp và báo cáo doanh số.
Hỗ trợ kinh doanh:
Chăm sóc khách hàng: Giải đáp thắc mắc, xử lý vấn đề sau bán hàng.
Chăm sóc khách hàng:
Quản lý sản phẩm: Cập nhật thông tin sản phẩm, giá cả, chương trình khuyến mãi.
Quản lý sản phẩm:
Báo cáo và phân tích: Thu thập dữ liệu, lập báo cáo và hỗ trợ cải thiện kinh doanh.
Báo cáo và phân tích:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên ngành Kinh doanh, Quản trị.
Trình độ:
Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng, giao tiếp tốt, tổ chức công việc hiệu quả.
Kỹ năng:
Kinh nghiệm: Ưu tiên 1-2 năm ở vị trí tương tự.
Kinh nghiệm:
Tố chất: Cẩn thận, trách nhiệm, linh hoạt, chịu áp lực.
Tố chất:
Hiểu biết: Nắm rõ quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Hiểu biết:

Tại Công Ty TNHH TM DV P.Supply Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng hấp dẫn + thưởng theo hiệu quả công việc.
Thu nhập:
Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định, nghỉ phép năm, thưởng lễ Tết, lương tháng 13.
Phúc lợi:
Môi trường: Thân thiện, chuyên nghiệp, làm việc với nhiều dự án lớn, cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng.
Môi trường:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV P.Supply

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM DV P.Supply

Công Ty TNHH TM DV P.Supply

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 121/4T Trần Bình Trọng, Phường 02, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

