Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV P.Supply làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý tài liệu, hợp đồng: Soạn thảo, lưu trữ, theo dõi hợp đồng và hồ sơ khách hàng.

Xử lý đơn hàng: Nhận, xử lý đơn hàng, phối hợp giao hàng và cập nhật tiến độ.

Hỗ trợ kinh doanh: Cung cấp thông tin, tài liệu, tổng hợp và báo cáo doanh số.

Chăm sóc khách hàng: Giải đáp thắc mắc, xử lý vấn đề sau bán hàng.

Quản lý sản phẩm: Cập nhật thông tin sản phẩm, giá cả, chương trình khuyến mãi.

Báo cáo và phân tích: Thu thập dữ liệu, lập báo cáo và hỗ trợ cải thiện kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên ngành Kinh doanh, Quản trị.

Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng, giao tiếp tốt, tổ chức công việc hiệu quả.

Kinh nghiệm: Ưu tiên 1-2 năm ở vị trí tương tự.

Tố chất: Cẩn thận, trách nhiệm, linh hoạt, chịu áp lực.

Hiểu biết: Nắm rõ quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Tại Công Ty TNHH TM DV P.Supply Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng hấp dẫn + thưởng theo hiệu quả công việc.

Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định, nghỉ phép năm, thưởng lễ Tết, lương tháng 13.

Môi trường: Thân thiện, chuyên nghiệp, làm việc với nhiều dự án lớn, cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV P.Supply

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin