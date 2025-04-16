Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG BẢO AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 49 đường số 5, KDC Hai Thành P. Tân Tạo,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.

Thực hiện các hoạt động sale, tư vấn sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng.

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các báo cáo kinh doanh, theo dõi đơn hàng và hỗ trợ các công việc hành chính khác.

Sử dụng AI để tối ưu hóa quy trình làm việc, chăm sóc khách hàng và tăng hiệu quả bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên ngành Kinh doanh, Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, sale hoặc chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên quen thuộc và biết sử dụng các công cụ AI trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG BẢO AN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận + Thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG BẢO AN

