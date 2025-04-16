Tuyển Nhân viên kinh doanh Duc Phong Technology and Automation Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng, tiếp cận và hỗ trợ khách hàng xây dựng giải pháp theo yêu cầu.

Bán hàng (sản phẩm và hoạt động dịch vụ) nhằm đạt được kế hoạch và doanh số bán hàng.

Tham gia thực hiện các đơn hàng, chào hàng, dự án chào thầu.

Ngoài ra sẽ được cung cấp thêm thông tin về công việc của vị trí tuyển dụng khi phỏng vấn để bày tỏ nguyện vọng và vị trí sắp xếp.

Mô tả công việc Kỹ thuật:

Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, và hướng dẫn vận hành của sản phẩm Biến Tần và Động Cơ các hãng ABB, SIEMENS, SCHNEIDER,….

Liên tục cập cập kiến thức (như đưa đi học những khóa đào tạo chính quy của ABB và từ đối tác của DPTA CORP.) để đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Kế hợp với hãng hỗ trợ lắp đặt, hướng dẫn Khách Hàng sử dụng, vận hành thiết bị, xử lý sự cố thiết bị.

Tổ chức, triển khai các phần việc liên quan đến dự án theo sự phân công của trưởng phòng.

Mô tả công việc Kinh doanh:

Xây dựng, duy trì và mở rộng mối quan hệ khách hàng nhằm đạt mục tiêu doanh số theo kế hoạch.

Triển khai các giải pháp, hoạt động sau bán hàng một cách hiệu quả.

Phối hợp với các nhân sự, bộ phận liên quan trong việc triển khai các hợp đồng đã ký kết cho đến khi Công ty hoàn thành mọi trách nhiệm với khách hàng và toàn bộ công nợ được thu hồi.

Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng và các công việc liên quan đến sản phẩm phụ trách.

Xây dựng các giải pháp kỹ thuật ứng dụng liên quan tới sản phẩm phụ trách.

Sắp xếp lịch trình đi công tác, thăm khách hàng hàng tuần;

Báo giá theo yêu cầu khách hàng.

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học các ngành hệ thống điện, thiết bị điện-điện tử, điều khiển & tự động hóa,...

Có hiểu biết và yêu thích công việc kinh doanh, các hoạt động phát triển thị trường.

Có hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh kỹ thuật, bán hàng B2B, hoặc vị trí tương đương.

Có trách nhiệm với công việc, kỹ năng giao tiếp, thương thảo, đàm phán thực hiện hợp đồng.

TOEIC tối thiểu 450 điểm hoặc tương đương.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên có kỹ năng năng đàm phán & thương lượng tốt, quản lý thời gian & công việc.

Chịu được áp lực công việc và có thể đi công tác khi có yêu cầu.

Trung thực, nhanh nhẹn và chịu khó học hỏi.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh / Điện công nghiệp

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh