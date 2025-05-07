Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hung Phat 2

- Silver Star, 156A Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Báo cáo doanh số hàng tuần/hàng tháng /hàng quý/hàng năm cho người quản lý, người quản lý bán hàng, cập nhật dữ liệu bán hàng, lập báo cáo bán hàng chi tiết, doanh thu, nợ nhân viên bán hàng.
- Tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm của Công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của khách hàng nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm kinh doanh.
- Hỗ trợ trưởng phòng, giám đốc kinh doanh lập kế hoạch kinh doanh và đảm bảo kế hoạch được thực thi một cách đúng tiến độ, hiệu quả cao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trên 01 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí tương đương.
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế...
- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và đội nhóm.
- Ưu tiên có kinh nghiệm về thị trường ngành hàng tiêu dùng nhanh.
- Năng động, nhiệt huyết trong công việc.
- Khả năng giao tiếp tốt.
- Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập.

Tại Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Cạnh tranh.
- Được Tham gia Teambuilding hàng năm cùng công ty.
- Lương tháng 13, thưởng tết.
- Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment

Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A3.02 Toà Nhà Hưng Phát Silver Star, 156A Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

