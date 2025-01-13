Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh Khánh Hòa làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh Khánh Hòa
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh Khánh Hòa

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh Khánh Hòa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Thực hiện tư vấn các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng tại quầy giao dịch
-Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện hữu
- Thực hiện các thủ tục giao dịch tại quầy (chuyển tiền, nộp tiền mặt, mở tài khoản, mở thẻ,...), quản lý ấn chỉ, lưu trữ chứng từ giao dịch và hồ sơ khách hàng
-Xử lý hạch toán các nghiệp vụ giao dịch tại quầy đảm bảo tuân thủ các quy định của ngân hàng
-Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng về các vấn phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và hình ảnh thương hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Thương mại,...
-Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, dịch vụ khách hàng,...
-Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, thuyết phục
-Kỹ năng xử lý tình huống.

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh Khánh Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

-Đào tạo, chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, nghỉ mát, đồng phục,...
-Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp tại Vietbank
-Lương tháng 13, thưởng lễ tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng
-Thưởng hiệu quả kinh doanh, các khoản thưởng theo kết quả hoạt động của đơn vị và kết quả công việc của cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh Khánh Hòa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh Khánh Hòa

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh Khánh Hòa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 24 Yersin - Phường Vạn Thắng - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

