Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Mỹ Phẩm LG Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới để mở rộng kênh bán hàng

Kiểm tra, xử lý đơn hàng trên hệ thống phần mềm

Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mại để tăng doanh số bán

Đảm bảo hàng bán và khuyến mãi được giao đúng thỏa thuận với khách hàng, đúng quy trình, quy định của công ty

Tổ chức đào tạo về sản phẩm, hỗ trợ viết bài truyền thông cho nhà phân phối

Ghi nhận phản hồi của khách hàng về hàng hóa, khuyến mãi để có kế hoạch bán hàng phù hợp

Thực hiện các báo cáo liên quan