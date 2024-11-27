Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Mỹ Phẩm LG Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm LG Vina
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới để mở rộng kênh bán hàng
Kiểm tra, xử lý đơn hàng trên hệ thống phần mềm
Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mại để tăng doanh số bán
Đảm bảo hàng bán và khuyến mãi được giao đúng thỏa thuận với khách hàng, đúng quy trình, quy định của công ty
Tổ chức đào tạo về sản phẩm, hỗ trợ viết bài truyền thông cho nhà phân phối
Ghi nhận phản hồi của khách hàng về hàng hóa, khuyến mãi để có kế hoạch bán hàng phù hợp
Thực hiện các báo cáo liên quan
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
MS. Office thành thạo. Tiếng Anh giao tiếp
Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, tổ chức công việc, xử lý số liệu tốt
Chủ động, trách nhiệm, nhiệt tình
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Sales, ưu tiên trong ngành hóa mỹ phẩm
Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm LG Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Chăm sóc sức khoẻ
Gói chăm sóc sức khỏe
Nghỉ phép có lương
18 ngày phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm LG Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
