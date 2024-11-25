Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Nanoco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Lên kế hoạch mở rộng thị trường bằng khách hàng mới dựa trên những khách hàng tiềm năng tìm được trong lúc đi thị trường.

Triển khai các hoạt động giới thiệu,bán sản phẩm mới đến các Đại lý và điểm bán nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới cho công ty.

Đề xuất, góp ý chương trình bán hàng tháng.

Thực hiện Marketing và phát triển hệ thống bán hàng trong khu vực.

Đề xuất, triển khai và kiểm tra trưng bày công cụ quảng cáo thuộc khu vực phụ trách.

Thực hiện các hoạt động Chăm sóc khách hàng và đối tác.

Thực hiện các công việc của cấp trên.

PHỤ TRÁCH 1 TRONG CÁC TỈNH: Hà Nội / Quảng Bình / Nam Định / Ninh Bình / Bình Thuận / Bà Rịa - Vũng Tàu / Bình Dương / An Giang / Kiên Giang / Sóc Trăng / Bạc Liêu / Cần Thơ

Ưu tiên ứng viên có kính nghiệm về bán hàng và phát triển thị trường.

Ưu tiên ứng viên từ các Nhãn hàng gia dụng, thiết bị nhà bếp, điện tử, điện lạnh, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng…

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, B2C, Sale, Marketing

Am hiểu về salelĩnh vực Thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng, hàng gia dụng điện.

Thành thạo các công cụ MS Office.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Tinh thần độc lập và sáng tạo để tìm kiếm cách giải quyết vấn đề và phát triển kinh doanh.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Bán lẻ / Bán sỉ, Tiếp thị / Marketing

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội