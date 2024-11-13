Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - AEON Xuân Thủy - Mipec Building, số 122 - 124 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tiếp nhận đơn hàng từ các kênh online (EC, Grab, SOP...) & tư vấn, xác nhận đơn hàng với khách hàng

- Nhặt hàng theo đơn đặt hàng của khách

- Scan hàng, bỏ bao, đóng thùng các sản phẩm

- Chuyển qua nhánh vận chuyển để giao hàng đến khách

Yêu Cầu Công Việc

1. Nhanh nhạy với máy tính và các nền tảng mạng xã hội.

2. Biết viết content, tạo content trên các mạng xã hội là 1 lợi thế

3. Có kĩ năng giao tiếp

4. Có thể làm việc theo ca, làm việc vào thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết

5. Cẩn thận, trung thực

Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động.

- Nhân viên được phục vụ cơm trưa tại canteen/ Phụ cấp cơm trưa.

- Phụ cấp theo tính chất công việc. Phụ cấp đi lại.

- Thưởng đánh giá năng lực và điều chỉnh lương hàng năm.

- Quà mừng vào các dịp Lễ/Tết.

- Lương tháng 13, thưởng tháng 14.

- Thưởng doanh thu hàng tháng (tính từ ngày siêu thị khai trương).

- Phép năm: 12 ngày/năm. Khám sức khỏe định kì.

- Teambuilding hàng năm.

- Phúc lợi tham gia công đoàn. Bảo hiểm sức khỏe sau 1 năm làm việc.

- Ngoài ngày phép được hưởng theo quy định luật Lao động, nhân viên được tặng thêm 1 ngày phép vào đúng năm thứ 5 làm việc tại Aeon Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam

